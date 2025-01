Polonia Warszawa potwierdziła pierwszy zimowy transfer

Polonia Warszawa ogłosiła pierwszy zimowy transfer. 24-letni napastnik Kacper Śpiewak dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu, podpisując kontrakt do końca grudnia 2025 roku z możliwością przedłużenia.

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Jedrych, Kacper Spiewak

Kacper Śpiewak – nowe wzmocnienie Polonii Warszawa

Polonia Warszawa rozpoczęła zimowe transfery od pozyskania Kacpra Śpiewaka. Ten 24-letni napastnik, pochodzący ze Stalowej Woli, przeszedł do stołecznego klubu na zasadzie wolnego transferu. Umowa obowiązuje do końca 2025 roku i zawiera opcję jej przedłużenia. – Cieszę się bardzo, że dołączyłem do Polonii Warszawa. Jest to Klub z bardzo bogatą historią – podkreślił Śpiewak tuż po podpisaniu kontraktu.

Śpiewak ostatnie półtora roku spędził w Motorze Lublin, gdzie w sezonie 2023/2024 pomógł drużynie wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. W barwach Motoru wystąpił w 22 spotkaniach, zdobywając dwie bramki i zaliczając tyle samo asyst. Swoje pierwsze trafienie dla lublinian zanotował w sierpniu ubiegłego roku w meczu przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza, wygranym 2:0.

Co ciekawe, Śpiewak miał już okazję zagrać na stadionie Polonii przy Konwiktorskiej 6, występując tam w wygranym przez Motor meczu 1:0 w poprzednim sezonie. Teraz będzie mógł reprezentować stołeczny klub na stałe.

Przed grą w Lublinie napastnik reprezentował Bruk-Bet Termalikę Nieciecza oraz swoją macierzystą drużynę – Stal Stalowa Wola. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał dotąd 28 spotkań, zdobywając 2 gole. Śpiewak ma również na koncie występy w reprezentacji Polski U21, gdzie w eliminacjach do Mistrzostw Europy strzelił dwie bramki w meczu z Łotwą.