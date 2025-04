Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (09.04.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pawlak

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Gdzie oglądać?

Jednym ze spotkań rozgrywanej w środku tygodnia kolejki Betclic 1. ligi będzie rywalizacja w Warszawie, gdzie miejscowa Polonia zmierzy się z zespołem Pogoni Siedlce. Oczywiście to gospodarze są zdecydowanym faworytem tego meczu, bowiem w ostatnich tygodniach są w znakomitej formie i wiele wskazuje na to, że powalczą o awans do PKO Ekstraklasy.

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Transmisja TV

Mecz pomiędzy Polonią Warszawa a Pogonią Siedlce nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Początek spotkania o godzinie 20:30 w środę 9 kwietnia 2025 roku.

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Stream online

Mecz ten będzie można śledzić także w internecie, a to za pomocą strony oraz aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym tradycyjnie istnieje opcja skorzystania z usług Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Zarejestruj konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i wpłać dowolne środki.

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Kto wygra?

Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce: Kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Polonii Warszawa. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.79. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.55. Zaś jeśli chcemy zagrać na zwycięstwo gości z Siedlec, postawić to można za 3.60.

Polonia Warszawa Pogoń Siedlce 1.62 3.80 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 12:11 .

Kiedy odbędzie się mecz Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce? Początek spotkania o godzinie 20:30 w środę 9 kwietnia 2025 roku. Gdzie obejrzeć mecz Polonia Warszawa – Pogoń Siedlce? Mecz ten będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w Betclic TV.

