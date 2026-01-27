Pogoń zesłała piłkarza do rezerw. Jesienią błyszczał w pierwszej lidze

27. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Pogoń Szczecin skróciła wypożyczenia Axela Holewińskiego, aby wyjaśnić temat jego nowej umowy. Bramkarz został zesłany do rezerw - informuje Bartłomiej Czetowicz.

Axel Holewiński
Axel Holewiński

Pogoń nie może się z nim dogadać. Wylądował w rezerwach

Pogoń Szczecin tej zimy skróciła wypożyczenie Axela Holewińskiego, który w pierwszej części sezonu bardzo dobrze radził sobie w Polonii Bytom. Na poziomie pierwszej ligi rozegrał 18 spotkań, siedmiokrotnie zachowując czyste konto. Jego zespół jesienią punktował na wysokim poziomie, przez co realnie liczy się w grze o bezpośredni awans do Ekstraklasy.

Decyzja Pogoni była sporym zaskoczeniem dla kibiców, którzy cieszyli się rozwojem młodego bramkarza na zapleczu Ekstraklasy. W Szczecinie nie miał większych szans na grę, więc szybko potwierdziło się, że klub w ten sposób chciał wymusić na nim decyzję w sprawie nowej umowy.

Obecny kontrakt Holewińskiego obowiązuje do połowy 2027 roku. Pogoń chce go przedłużyć, aby nie obawiać się o przyszłość utalentowanego zawodnika. Do tej pory strony nie doszły do porozumienia, więc 19-latek został zesłany do rezerw. Bartłomiej Czetowicz poinformował o kontrowersyjnym działaniu Pogoni.

W podobny sposób Pogoń postąpiła również latem, gdy pod znakiem zapytania stała przyszłość Patryka Paryzka oraz Macieja Wojciechowskiego. Wówczas udało jej się dopiąć swego, gdyż obaj młodzieżowcy zaakceptowali warunki nowych umów.

