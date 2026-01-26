Pogoń Szczecin planuje transfer. Reprezentant Węgier na celowniku

Pogoń Szczecin wyraziła zainteresowanie węgierskim defensorem. Dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu poinformował, że na liście życzeń Portowców znalazł się Attila Szalai z Kasimpasy.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Attila Szalai w kręgu zainteresowań Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w trakcie zimowego okna transferowego wzmocniła skład kilkoma zawodnikami. Do zespołu dołączył pomocnik Kellyn Acosta z Chicago Fire, napastnik Karol Angielski z AEK-u Larnaka, a bramkarz Axel Holewiński wrócił z Polonii Bytom. Trener Thomas Thomasberg nie stracił kluczowych ogniw w drużynie.

Z informacji dziennikarza Yagiza Sabuncuoglu wynika, że Portowcy są zainteresowani Attilą Szalaim, który obecnie występuje w barwach tureckiej Kasimpasy. 28-letni środkowy obrońca w tym sezonie rozegrał 15 spotkań, notując jedną asystę. Węgier jest obecnie wypożyczony do Kasimpasy z TSG 1899 Hoffenheim do końca sezonu.

Szalai to doświadczony zawodnik, 49-krotny reprezentant Węgier, który w przeszłości występował m.in. w Standardzie Liege, Fenerbahce, SC Freiburg oraz Apollonie Limassol. Według serwisu Transfermarkt.de, jego aktualna wartość rynkowa wynosi 2 mln euro. Warto zauważyć, iż w czasach występów w Fenerbahce był wyceniony na poziomie 15 mln euro. W ostatnich dwóch meczach Kasimpasy 28-latek nie pojawił się na boisku.

Piłkarze Pogoni aktualnie zajmują 10. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 21 punktów. Po przerwie zimowej drużyna Thomasberga zmierzy się w Lublinie z Motorem w 19. kolejce.