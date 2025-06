Pogoń Szczecin jest coraz bliżej transferu nowego skrzydłowego. Bartłomiej Czetowicz informuje, że do klubu ma dołączyć Musa Juwara. 23-latek ma przed sobą testy medyczne.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Kolendowicz

Pogoń dopina ciekawy transfer. Walczyła o niego od dawna

Pogoń Szczecin chce w przyszłym sezonie włączyć się do walki o najwyższe cele. Jej działania na rynku transferowym do tej pory nieszczególnie imponują – udało się dopiąć dwa wzmocnienia. Do drużyny dołączyli Mor Ndiaye oraz Jose Pozo. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Efthymiosa Koulourisa, czyli króla strzelców Ekstraklasy i największej gwiazdy Portowców. Plan klubu zakłada przedłużenie jego umowy, ale ten generuje na rynku transferowym poważne zainteresowanie.

Od dawna media łączą Pogoń także z transferem skrzydłowego z Gambii. Musa Juwara stał się celem transferowym szczecinian, a teraz strony są o krok od finalizacji całej operacji. Bartłomiej Czetowicz poinformował o pełnym porozumieniu. 23-latek ma przed sobą testy medyczne, po których dojdzie do podpisania umowy.

Pogoń ściągnie go oczywiście w ramach transferu definitywnego. Ma on ważny kontrakt z Vejle BK, a sezon 2024/2025 w jego wykonaniu może cieszyć kibiców Portowców. We wszystkich rozgrywkach uzbierał sześć bramek oraz trzy asysty, występując 33 razy.

Swego czasu Juwara uchodził za bardzo duży talent. Nadzieje wiązała z nim Bologna, dla której rozegrał w sumie w Serie A 13 spotkań. W 2023 roku definitywnie przeniósł się do duńskiego Vejle BK.