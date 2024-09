Pogoń z transferem z Romy! Debiutował u Mourinho

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Dimitrios Keramitsis i Jose Mourinho

Pogoń wzmacnia obronę talentem z Serie A

Okienko transferowe w wykonaniu Pogoni Szczecin nie należy do najbardziej emocjonujących. Portowcy wykupili Valentina Cojocaru i sprowadzili Krzysztofa Kamińskiego. Kibice domagali się poważnych wzmocnień. Na takie musieli poczekać aż do ostatniego dnia. Duma Pomorza właśnie ogłosiła pozyskanie utalentowanego obrońcy.

Nowym zawodnikiem szczecinian został Dimitrios Keramitsis. Pogoń sprowadziła go z AS Romy. W poprzednim sezonie grecki defensor zdobył wicemistrzostwo Primavery i Superpuchar, w 32 meczach strzelając 6 goli. Oprócz tego w 2023 roku znalazł się w najlepszej jedenastce sezonu plebiscytu Primavera Best Awards. W Serie A zadebiutował u Jose Mourinho, sezonie 21/23 zaliczając symboliczny występ w starciu z Cagliari.

– Pozyskujemy zawodnika z bardzo dużym potencjałem, mogącego od razu włączyć się do rywalizacji o miejsce w pierwszej jedenastce. Dimitrios ma dobre warunki fizyczne, gra nowocześnie. Jego wiodącą nogą jest prawa, ale bezproblemowo radzi sobie również lewą. To młody piłkarz, który przeszedł przez włoski system szkolenia. W dużej mierze już ukształtowany, ograny w jednej z najlepszych na świecie lig młodzieżowych, jaką bez wątpienia jest Primavera. Liczę, że jego gra będzie dawać kibicom Pogoni dużo radości – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy.

Dimitrios Keramitsis podpisał z Pogonią kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Grek zagra z numerem 13.