Pogba zagra w Man United? Amorim nie ma wątpliwości

Paul Pogba w marcu oficjalnie będzie mógł wrócić na boisko. Media łączą go z powrotem do Manchesteru United. Plotki na konferencji prasowej skomentował Ruben Amorim.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Manchester United nie sprowadzi Paula Pogby

Manchester United w sobotę był o krok od kolejnej kompromitacji w Premier League. Czerwone Diabły w wyjazdowym starciu z Evertonem przegrywały do przerwy (0:2). Wynik meczu odwrócili dopiero w końcówce spotkania, gdy za sprawą goli Bruno Fernandesa i Manuela Ugarte doprowadzili do remisu. Aktualnie po 26. kolejkach zajmują dopiero 15. miejsce w lidze.

W ostatnich miesiącach Manchester United regularnie przewijał się w kontekście podpisania kontraktu z byłym piłkarzem. Wiadomo już, że w marcu na boisko będzie mógł wrócić Paul Pogba. Medialne doniesienia sugerowały, że do Francuza pomocną dłoń wyciągnie klub z Old Trafford. Do plotek transferowych na konferencji prasowej po meczu z Evertonem odniósł się Ruben Amorim, który wykluczył taką możliwość. “Nie. Nie było takiego pomysłu” – mówił w rozmowie z dziennikarzami.

– Mamy młodych zawodników, z którymi pracujemy. Jako klub musimy się na tym koncentrować. Mamy dużo kontuzji, więc w tej sytuacji powinniśmy korzystać z młodych piłkarzy. Jeśli tego nie zrobimy, nie będziemy mieli przestrzeni na poprawę – dodał.

W przeprowadzonej u Pogby kontroli antydopingowej w sierpniu 2023 roku wykryto w organizmie niedozwolone środki. Na początku został zawieszony tylko tymczasowo, lecz szybko kara została zwiększona na okres aż czterech lat. Po odwołaniu w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym zawieszenie pomocnika zostało skrócone do osiemnastu miesięcy.

Pogba po raz ostatni na boisku pojawił się we wrześniu 2023 roku, gdy był jeszcze piłkarzem Juventusu. Zagrał wtedy 28 minut z Empoli w 3. kolejce Serie A. Na początku grudnia ubiegłego roku jego kontrakt ze Starą Damą został oficjalnie rozwiązany.