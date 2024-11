Pogba może wybrać zaskakujący kierunek

Paul Pogba ma powrócić na boisko w marcu 2025 roku. Jak informuje portal "The Athletic", francuskim piłkarzem interesują się kluby z Major League Soccer oraz Arabii Saudyjskiej.

Źródło: The Athletic

Paul Pogba na radarze klubów MLS i Arabii Saudyjskiej

Paul Pogba planuje powrót do futbolu wiosną przyszłego roku po tym, jak Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie skrócił jego zawieszenie za stosowanie środka dopingowego z czterech lat do osiemnastu miesięcy. Taka decyzja daje mu nadzieję na szybki powrót do gry i wznowienie kariery na najwyższym poziomie.

Francuz ma ważny kontrakt z Juventusem Turyn do 30 czerwca 2026 roku. Wcześniejsze doniesienia z Włoch sugerowały, że pomocnik planuje rozwiązać umowę za porozumieniem stron z turyńskim klubem. Niedawno Pogba w mediach społecznościowych ogłosił, że jest gotowy do powrotu.

Jak donosi serwis “The Athletic”, 31-latek znalazł się na liście życzeń zespołów z Major League Soccer i Arabii Saudyjskiej. Pogba ostatni mecz rozegrał we wrześniu 2023 roku, gdy Stara Dama mierzyła się z Empoli w Serie A. Istnieje możliwość, że były zawodnik Manchesteru United podejmie decyzję o opuszczeniu Europy, żeby odbudować swoją formę w mniej wymagających rozgrywkach.

Juventus pozyskał Pogbę w 2022 roku. Wrócił do stolicy Piemontu po sześciu latach spędzonych na Old Trafford. W reprezentacji Francji ma na swoim koncie aż 91 spotkań.