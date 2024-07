Pierluigi Gollini w letnim okienku transferowym może opuścić na stałe szeregi Atalanty Bergamo. Włoski golkiper został zaoferowany m.in. AS Romie - informuje Nicolo Schira.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pierluigi Gollini

Pierluigi Gollini zaoferowany AS Romie

Pierluigi Gollini ostatnie półtora roku spędził na wypożyczeniu w SSC Napoli. Włoski golkiper z drużyną „Azzurrich” sięgnął nawet po mistrzostwo Italii. Klub z południa jednak nie zdecydował się tego lata na wykup 29-latka. Zawodnik zatem wrócił już do Atalanty Bergamo.

Przyszłość Pierluigiego Golliniego jednak nie jest pisania w drużynie Gian Piero Gasperiniego. Golkiper, który zaliczył jeden występ w reprezentacji Włoch, trafił na listę transferową „La Dei”. Z uwagi na to, że 29-latek jest solidnym bramkarzem, a jego umowa z Atalantą Bergamo obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, to na Gewiss Stadium może wpaść całkiem niezła kwota.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że otoczenie Pierluigiego Golliniego już pracuje nad znalezieniem bramkarzowi nowego pracodawcy. Włoski dziennikarz zdradził, że jego usługi zostały zaoferowane AS Romie. Jednak „Giallorossi” nie są jedynym klubem, którym została złożona taka propozycja. Drugim takim zespołem jest również AC Monza.

Pierluigi Gollini nie ma za sobą udanego sezonu. Włoski bramkarz miał okazji na grę. Zaliczył bowiem jedynie 10 spotkań między słupkami Napoli. W tym czasie udało mu się dwukrotnie zachować czyste konto. W tym raz w rozgrywkach Serie A. Warto również zaznaczyć, że 29-latka w trakcie minionej kampanii trzy razy wypadał z gry z powodu kontuzji.

