Kylian Mbappe wrócił już do treningów z resztą drużyny Realu Madryt. W każdym razie zawodnik nie jest jeszcze głowy na grę. Informacje w sprawie przekazały oficjalne media klubowe.

Kylian Mbappe nie zagra w meczu Realu z RB Salzburg

Kylian Mbappe był widoczny na zdjęciach z jednego z treningów Realu Madryt przed starciem trzeciej kolejki fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata w mediach społecznościowych giganta La Lika. Jednocześnie wśród kibiców zrodziła się nadzieja, że reprezentant Francji będzie mógł wkrótce wrócić na boisko. Klub opublikował jednak konkretny komunikat w sprawie.

Mbappe nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie Królewskich z RB Salzburg. Zawodnik trafił ostatnio do szpitala z powodu ostrego zapalenia żołądka i jelit. Piłkarz nie był jednak hospitalizowany i wypisano go jeszcze tego samego dnia. Napastnik w każdym razie nie wystąpił w starciach turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych przeciwko Al-Hilal (1:1) i Pachuce (3:1). Dopiero w środę 25 czerwca wrócił do zajęć z zespołem.

Real aktualnie plasuje się na pierwszej pozycji w tabeli grupy H na Klubowych Mistrzostwach Świata, legitymując się bilansem czterech oczek. Takim samym bilansem punktowym może się pochwalić drużyna z Austrii. Z kolei dwa oczka ma Al-Hilal. Z kolei ekipa z Meksyku nie wywalczyła nawet punktu.

Mbappe to z kolei najskuteczniejszy gracz Realu w ostatniej kampanii ligi hiszpańskiej. Francuz został królem strzelców z bilansem 31 trafień na koncie. Wyprzedził pod tym względem między innymi Roberta Lewandowskiego i Ante Budimira. Polak strzelił 27 goli, a sześć bramek mniej miał Chorwat.

