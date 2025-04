Piast Gliwice zdecydował ws. gwiazdy. Piłkarz przedłużył kontrakt

PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice

Jorge Felix na dłużej w Piaście Gliwice

Piast Gliwice przedłużył kontrakt z Jorge Felixem. Hiszpański napastnik podpisał nową umowę obowiązującą do końca maja 2027 roku. Hiszpański pomocnik zasilił szeregi klubu po raz pierwszy w 2018 roku. Po dwóch latach spędzonych w Polsce przeniósł się na krótko do tureckiego Sivassporu.

Felix wrócił do Gliwic w 2022 roku i ponownie stał się kluczowym ogniwem zespołu. Warto dodać, że 33-latek jest najlepszym zagranicznym strzelcem Piasta w historii Ekstraklasy, mając na koncie 39 goli i 18 asyst w 146 rozegranych meczach.

– Siedem lat temu przyjechałam do Gliwic i nie wiedziałam, czy to była dobra decyzja. Teraz mam pewność, że była to najlepsza decyzja. Ja i moja rodzina jesteśmy tu bardzo szczęśliwi i dlatego chcę powiedzieć, że zostanę tu do 2027 roku. Dziękuję Piastowi za zaufanie i dziękuję kibicom za wsparcie – stwierdził Hiszpan, cytowany przez klubowy portal.

Przypomnijmy, że władze gliwickiego klubu podjęły decyzję, że Aleksandar Vuković pozostanie na stanowisku trenera do końca sezonu 2024/25. Aktualnie piłkarze Piasta zajmują 12. miejsce w tabeli, mając na koncie 33 punkty.