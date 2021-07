Piast Gliwice wkrótce może się solidnie wzmocnić. Według najnowszych spekulacji wszystko wskazuje na to, że Damian Kądzior zasili szeregi Niebiesko-czerwonych. Jeśli transakcja doszłaby do skutku, byłby to bez wątpienia hit transferowy w PKO Ekstraklasie.

Piast Gliwice jest w trakcie finalizowania solidnego wzmocnienia

Bliski dołączenia do ślaskiej ekipy jest Damian Kądzior

29-latek może być kolejny zawodnikiem, który zdecyduje się na powrót do ligi polskiej w tym okienku transferowym

Piast Gliwice prowadzi zaawansowane rozmowy z reprezentantem Polski

Piast Gliwice od lat słynie z tego, że potrafi odbudowywać piłkarzy. Specjalistą w tej dziedzinie jest trener Waldemar Fornalika, pod którego skrzydłami wielu zawodników osiągnęło maksimum swoich możliwości. W przeszłości między innymi dzięki współpracy z “Waldkiem Kingiem” w Ruchu Chorzów na odpowiednie tory wskoczyli Mariusz Stępiński, Kamil Mazek, czy Łukasz Moneta.

Tymczasem w poprzedniej kampanii w drużynie Niebiesko-czerwonych brylował Jakub Świerczok. Niewykluczone, że wkrótce kolejnym zawodnikiem, które będzie dużo zawdzięczać Fornalikowi, zostanie Kądzior. Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego podaje, że zawodnik jest blisko dołączenia do Piasta.

Ekstraklasa lepsza od drugiej ligi hiszpańskiej? Damian Kądzior negocjuje z polskim klubem. To byłby hit, gdyby się udało, sprawa jest poważna, bo zainteresowany zamierza rzucić na stół poważny pieniądz. https://t.co/bRey7G8DVX — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) July 19, 2021

29-latek w przeszłości grał już w jednej z drużyn z Górnego Śląska. W sezonie 2017/2018 bronił barw zabrzańskiego Górnika. Ogólnie sześciokrotny reprezentant Polski w Ekstraklasie rozegrał jak na razie łącznie 40 meczów, w których zdobył dziewięć bramek.

W ostatnim sezonie Kądzior bronił barw tureckiego Alanyasporu, do którego został wypożyczony z Eibar. W drużynie znad Bosforu zaliczył 18 spotkań, notując w nich dwie asysty.

