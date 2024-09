Piast Gliwice ogłosił duże wzmocnienie. Prosto z Portugalii

Piast Gliwice oficjalnie poinformował, że do klubu dołączył Miguel Nóbrega. Portugalczyk został wypożyczony z Rio Ave do końca sezonu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Di Maria i Miguel Nóbrega

Miguel Nóbrega w Piaście Gliwice

Piast Gliwice w końcówce okna transferowego ogłosił kolejne wzmocnienie. Do drużyny na zasadzie wypożyczenia dołącza Miguel Nóbrega, który oficjalnie jest zawodnikiem portugalskiego Rio Ave. Co ważne, gliwiczanie zapewnili sobie opcję wykupu środkowego obrońcy.

– Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę tu być. Nie mogę się doczekać, aby zacząć treningi, spotkać się z drużyną i oczywiście zagrać w meczach. To dla mnie nowy rozdział i jestem bardzo podekscytowany. Wierzę, że ta liga pozwoli mi pokazać swoją jakość i udowodnić, na co mnie stać. Jestem gotowy na to wyzwanie – powiedział Miguel Nóbrega tuż po podpisaniu kontraktu.

Miguel Nóbrega w sezonie 2023/2024 był dość ważnym elementem podstawowego składu Rio Ave. Defensor rozegrał 24 mecze, spędzając na boisku 1685 minut. Natomiast łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii ma na koncie 34 spotkania.

24-latek niemal całą ścieżkę juniorską spędził w Benfice, gdzie był uważany za naprawdę spory talent. Potwierdzają to również dwa występy w kadrze Portugalii do lat 20. Teraz piłkarz spróbuje udowodnić swoją jakość na polskich boiskach. Pierwszą szansę na debiut będzie miał po przerwie reprezentacyjnej, a dokładnie 15 września. Wówczas Piast zagra u siebie z Puszczą Niepołomice.

