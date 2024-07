speedpix / Alamy Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko może liczyć na oferty z topowych lig

Agent Youssoufy Moukoko w ostatnim czasie ujawnił, że jego klient podczas trwającego letniego okna transferowego najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund. Zawodnik nie jest bowiem zadowolony ze swojej aktualnej sytuacji w zespole BVB.

Przypomnijmy, ze 19-letni napastnik w poprzednim sezonie spędził na boisku 758 minut, co wystarczyło mu, żeby sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości dwukrotnego reprezentanta Niemiec przekazał Alvaro Borrego z portalu “El Desmarque”. Według tego dziennikarza zainteresowanie Youssoufą Moukoko wykazuje między innymi Olympique Marsylia, a wypożyczyć zdolnego piłkarza chciałby Real Betis. Oprócz tego sytuację niemieckiej perełki bacznie śledzą również kluby z angielskiej Premier League.

Wszystko więc wskazuje na to, że jeśli perspektywiczny snajper opuści Signal Iduna Park, to będzie kontynuował swoją karierę w topowej lidze. Pochodzący z Kamerunu napastnik do akademii Borussii Dortmund dołączył w 2016 roku. Youssoufa Moukoko, którego uważa się za jeden z największych talentów w Niemczech, w wieku 16 lat i 28 dni został najmłodszym strzelcem gola w Bundeslidze.

Dziewiętnastolatek mógł odejść z drużyny BVB już kilkanaście miesięcy temu, jednak ostatecznie na początku 2023 roku przedłużył umowę z Borussią Dortmund.

Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość Youssoufy Moukoko na mniej więcej 22 miliony euro.