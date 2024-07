dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Youssoufa Moukoko

Moukoko opuści Borussię, możliwy transfer do Anglii, Hiszpanii bądź Francji

Borussia Dortmund od kilku lat ma w swoich szeregach jeden z największych talentów niemieckiego futbolu. W przeszłości Youssoufa Moukoko zapisał się na kartach historii 1. Bundesligi, gdy w wieku 16 lat i 28 dni został najmłodszym strzelcem gola w lidze.

Rozwój utalentowanego napastnika w BvB miał przebiegać zupełnie inaczej. Gdy podpisywał nowy kontrakt, obiecano mu regularną grę w pierwszym zespole, lecz słowa nie dotrzymano. Ostatecznie otoczenie Moukoko, jak i sam piłkarz stwierdzili, że czas na nowe wyzwania i opuszczenie drużyny z Dortmundu. Agent zawodnika Patrick Williams stanowczo zapowiedział, że jego klient odejdzie z Borussii, a obecnie sondowane jest zainteresowanie z Anglii, Hiszpanii i Francji.

– Youssoufa ma ogromny potencjał, którego niestety nie mógł pokazać w poprzednim sezonie. Myślę, że fakt, że strzelił 5 goli w 613 minut, wiele mówi o jego jakości. Niewielu zawodników w Bundeslidze może pochwalić się takim wskaźnikiem – mówił agent Moukoko cytowany przez Fabrizio Romano.

– Nie jest tajemnicą, że interesuje się nim wystarczająca liczba klubów, które wierzą w jego potencjał i chcą go u siebie. Myślę, że BvB popełnia błąd, pozwalając mu odejść. Przy tak krótkim czasie gry każdy wie, że wartość rynkowa będzie niska, a Borussia nie może oczekiwać zbyt wiele. Chcielibyśmy, aby było inaczej, ale taki jest biznes. […] Sondujemy zainteresowanie z Anglii, Hiszpanii i Francji – powiedział Patrick Williams, agent piłkarza.

Moukoko w Borussii gra od sezonu 2020/2021, gdy został włączony na stałe do pierwszego zespołu. Łącznie w Dortmundzie rozegrał 98 spotkań, w których zdobył 18 goli i zanotował 8 asyst, Umowa niemieckiego snajpera z BvB obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wartość rynkowa piłkarza to 22 miliony euro.