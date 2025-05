Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri zaproponował Barcelonie ciekawy transfer

Według informacji podanych przez Miquela Blázqueza FC Barcelona dość pilnie poszukuje wzmocnień ofensywnych po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Inicjatywa transferu wyszła od samego Pedriego, który skontaktował się z Eliesse Ben Seghirem i przekonał go do odrzucenia ofert Paris Saint-Germain oraz Manchesteru United na rzecz gry pod wodzą Hansiego Flicka.

Co więcej, w transakcję ma zostać włączony Ansu Fati. Skrzydłowy, który w przeszłości był uznawany za wielki talent Barcelony, miałby przenieść się do AS Monaco, co znacząco obniży koszt pozyskania Ben Seghira. Początkowa wycena Marokańczyka wynosiła aż 75 milionów euro, jednak dzięki włączeniu Fatiego do oferty, Duma Katalonii ma zapłacić jedynie 45 milionów euro dopłaty.

Źródło podkreśla, że Pedri stał się nie tylko kluczowym zawodnikiem na boisku, ale również poza nim, aktywnie angażując się w budowanie silniejszej drużyny. Jego osobiste zaangażowanie miało decydujący wpływ na wybór Ben Seghira, który pragnie grać pod wodzą Flicka oraz u boku pomocnika.

Transfer ten, jeśli dojdzie do skutku, będzie niewątpliwie jednym z najciekawszych ruchów na rynku transferowym i pokaże, jak duży wpływ na decyzje zawodników mają ich przyszli koledzy z drużyny. Barcelona liczy, że talent i świeżość Eliesse Ben Seghira wniosą nową jakość do ofensywy zespołu.