Kontrakt Pawła Wszołka z Legią Warszawa był ważny do końca czerwca. Dariusz Mioduski proponował zawodnikowi przedłużenia współpracy, ale 29-latek porozumiał się właśnie z Unionem Berlin i we wtorek dołączył do stołecznej drużyny z Bundesligi. To już drugi Polak, który tego lata zasilił szeregi Unionu.

Paweł Wszołek odszedł z Legii Warszawa

29-letni skrzydłowy od jesieni będzie reprezentował barwy Unionu Berlin razem z Tymoteuszem Puchaczem

Paweł Wszołek zagra w Bundeslidze

Paweł Wszołek wrócił do Legii Warszawa we wrześniu 2019 roku. Wówczas zamienił Championship na PKO Ekstraklasę i zaledwie po dwóch latach spędzonych na Łazienkowskiej, znów wrócił na zachód. Tym samym dołączył właśnie do Tymoteusza Puchacza, który wcześniej również zasilił szeregi Unionu Berlin. Wszołek podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

29-latek rozegrał łącznie 60 spotkań dla Wojskowych, w których strzelił 12 goli i zanotował 15 asyst, a tegoroczny sezon zakończył z mistrzostwem Polski. Co ciekawe, wcześniej reprezentował barwy takich drużyn jak: Sampdoria, Hellas Verona i Queens Park Rangers. Natomiast teraz nadszedł czas na przygodę w niemieckiej Bundeslidze.

Union Berlin zagra w eliminacjach do europejskich pucharów

Union Berlin zakończył sezon 2020/2021 na siódmym miejscu w tabeli, dzięki czemu zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Trzeba przyznać, ze Union powoli wyrasta na klub, który realnie może walczyć z najsilniejszymi w Bundeslidze. Zapewne nie jest to ostatni transfer Żelaznych, którzy będą chcieli wzmocnić kadrę, ponieważ od jesieni może ich czekać walka na dwóch frontach.

