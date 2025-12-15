Paulo Dybala niemal na pewno odejdzie z Romy po zakończeniu obecnego sezonu. Włoski klub nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu z argentyńskim zawodnikiem - dowiedział się dziennik La Gazzetta dello Sport.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala nie otrzyma nowego kontraktu

Paulo Dybala w obecnym sezonie nie jest podstawowym zawodnikiem Romy, którą od kilku miesięcy prowadzi Gian Piero Gasperini. Argentyński napastnik coraz częściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych i pełni jedynie rolę zmiennika. Taka sytuacja rodzi poważne pytania o jego przyszłość, tym bardziej że kontrakt łączący obie strony obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Najnowsze informacje w sprawie dalszych losów 32-letniego piłkarza ujawnił włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Według tego źródła AS Roma nie zamierza przedłużać wygasającej umowy z 40-krotnym reprezentantem Argentyny.

Sam zawodnik również ma rozważać zmianę otoczenia, chcąc odgrywać znacznie ważniejszą rolę w innym zespole. Dlatego coraz więcej wskazuje na odejście gwiazdora po aktualnej kampanii. Napastnik jest łączony m.in. z Boca Juniors czy Benfiką Lizbona.

Paulo Dybala od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy swojego pokolenia. Karierę rozpoczął w Instituto Cordoba, a do Europy trafił w 2012 roku, podpisując kontrakt z Palermo. Trzy lata później przeniósł się do Juventusu, z którym zdobył pięć mistrzostw Włoch oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Zawodnik mający polskie pochodzenie od lata 2022 roku gra w Romie, dla której w tym sezonie wystąpił w 13 meczach, strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę, spędzając na boisku niespełna 700 minut.