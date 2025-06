fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba zaoferowany Monaco. To będzie jego nowy klub?

Paul Pogba zakończył już okres zawieszenia i może wrócić na piłkarskie boiska. Do pewnego momentu miał nadzieję, że Juventus z niego nie zrezygnuje, ale stało się inaczej. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, więc od kilku miesięcy rozgląda się za nowym klubem. Poszukiwania idą dość mozolnie – mimo wielu informacji łączących go z klubami z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Arabii Saudyjskiej, w dalszym ciągu nie udało mu się sfinalizować jakichkolwiek rozmów.

Francuski gwiazdor bezpośrednio po zakończeniu kary zapowiadał, że wróci do optymalnej dyspozycji i znów będzie mógł grać na najwyższym poziomie. Przez ten cały okres miał pozostawać w treningu.

Przyszły klub Pogby w dalszym ciągu nie został ujawniony. Jednym z jego wymarzonych miejsc do kontynuowania kariery jest rodzima Francja – w pewnym momencie najbliżej mu było do Marsylii. Z obozu wicemistrza Francji dochodziły sygnały, że temat faktycznie istnieje, ale koniec końców z niego zrezygnowano. Teraz dziennikarz Santi Aouna twierdzi, że Pogba może zakotwiczyć w AS Monaco.

Trzecia siła tego sezonu Ligue 1 szuka wzmocnień przed występami w Lidze Mistrzów. Celem jest wzmocnienie środka pola, a 32-latek został zaoferowany. Między klubem a zawodnikiem nie doszło do tej pory do oficjalnych rozmów.