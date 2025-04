Paul Pogba wciąż bezrobotny. Prowadzi rozmowy z nowym klubem

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

DC United przekona Paula Pogbę? Trwają negocjacje

Kilka miesięcy temu Paul Pogba rozwiązał za porozumieniem stron umowę z Juventusem, co oznacza, że środkowy pomocnik jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu, czyli za darmo. Przypomnijmy, iż 32-latek był zawieszony za nieumyślne stosowanie dopingu – początkowo miał pauzować przez 4 lata, ale dyskwalifikację skrócono do 18 miesięcy. Dotkliwa kara francuskiego zawodnika jakiś czas temu dobiegła końca, więc wreszcie może on dołączyć do nowego klubu.

W ostatnich tygodniach 91-krotny reprezentant Trójkolorowych był łączony z takimi zespołami jak Corinthians, Al-Hilal, Inter Miami, Los Angeles FC, Manchester United, Bayern Monachium czy Olympique Marsylia. Z żadnym z wymienionych klubów nie podpisał jednak kontraktu. Jak dowiedział się Tom Bogert z brytyjskiego portalu „GiveMeSport”, Paul Pogba może ostatecznie wylądować w Major League Soccer, ponieważ prowadzi rozmowy z tamtejszym DC United.

Mierzący 191 centymetrów piłkarz wkrótce powinien podjąć decyzję, czy zwiąże się z drużyną, która ma swoją siedzibę w Waszyngtonie. Negocjacje między stronami na razie nie są zaawansowane, dlatego ciężko powiedzieć, jaki finał będą miały wspomniane rozmowy. W trakcie swojej kariery Paul Pogba rozegrał łącznie 446 meczów, zdobył 76 bramek i zaliczył 92 asysty. Były gwiazdor Juventusu oraz Manchesteru United może pochwalić się wygraniem mistrzostw świata i czterokrotnym sięgnięciem po scudetto.