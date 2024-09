Młody Duńczyk rozchwytywany. Premier League wzywa

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Patrick Dorgu

Patrick Dorgu może przebierać w ofertach

Patrick Dorgu, który błyszczy w barwach włoskiego Lecce, w ostatnim czasie był łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Jak się okazuje, 19-latek wzbudza zainteresowanie większej liczby klubów z Premier League. “La Gazzetta dello Sport” ujawniła, że obecnie to nie Czerwone Diabły są na pole position do zakontraktowania zdolnego lewego obrońcy.

Zdaniem wspomnianego dziennika największe szanse na pozyskanie bocznego defensora w jednym z najbliższych okienek transferowych mają Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Lecce może zarobić ogromne pieniądze na sprzedaży swojej gwiazdki. Włoska ekipa w tym momencie oczekuje za świeżo upieczonego reprezentanta Danii około 40 milionów euro.

Biorąc pod uwagę, że klub ze Stadio Via del Mare zapłacił za tego zawodnika zaledwie 200 tysięcy euro, była to jedna z najlepszych inwestycji Żółto-Czerwonych w ostatnich latach. Patrick Dorgu przygodę z futbolem zaczynał w macierzystym FC Nordsjaelland, a koszulkę Lecce przywdziewa od lipca 2022 roku. Na początku grał w ekipie Giallorossich na zasadzie wypożyczenia, a rok później został wykupiony.

Patrick Dorgu, który ostatnio otrzymał powołanie do drużyny narodowej, od sezonu 2023/2024 regularnie występuje na boiskach Serie A. Dotychczasowy bilans utalentowanego piłkarza w Lecce to 38 meczów, 2 bramki i 1 asysta. Kontrakt wahadłowego z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia młodego Duńczyka na 12 milionów euro.