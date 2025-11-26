Papszun wypalił o Legii. Jest komentarz ze strony Rakowa

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Cygan odpowiada Papszunowi. Liczy na jego profesjonalizm

Legia Warszawa wybrała Marka Papszuna na nowego trenera, a ten otwarcie mówi o chęci odejścia. Podczas środowej konferencji prasowej potwierdził to, o czym media informują od kilku dni. Między nim a stołecznym klubem doszło już do porozumienia, a na przeszkodzie do finalizacji tej operacji stoi Raków Częstochowa, który ma konkretne oczekiwania i nie chce zmian na ławce trenerskiej przed zimową przerwą.

Papszun swoimi słowami rozpętał prawdziwą burzę, bowiem Raków w czwartek gra ważny mecz w Lidze Konferencji. Oczywiście do zmiany wciąż nie doszło, więc będzie dalej prowadził drużynę. Liczy natomiast, że dołączy do Legii w ciągu najbliższych dni, więc presja ciąży na ekipie z Częstochowy.

O komentarz w tej sprawie poproszony został Wojciech Cygan, który nie chce przesądzać o przyszłości Papszuna. Zapewnia, że ma ważny kontrakt i liczy na jego profesjonalizm i pełne zaangażowanie w najbliższym czasie.

– Nie widziałem konferencji. Jeśli trener tak powiedział, to wyraźnie tak uważa. Prywatnie mogę to skomentować, ale w rozmowie z trenerem Papszunem. Trener ma ważną umowę z Rakowem, wierzę w jego profesjonalizm i to, że będzie pracował tak, jak zdołał nas do tego wcześniej przyzwyczaić. Tyle – powiedział Cygan, cytowany przez TVP Sport.

Do całej sytuacji i wypowiedzi Papszuna krótko odniósł się też właściciel Rakowa Częstochowa. Z wpisu Michała Świerczewskiego wynika, że klub nie zamierza uginać się pod naporem i dalej będzie próbował wywalczyć jak najkorzystniejsze warunki.