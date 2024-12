Milan wziął na celownik obrońcę. Piłkarz ma ogromną klauzulę odstępnego

SOPA Images Limited / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Diomande i Paulo Fonseca

Ousmane Diomande może trafić do Milanu

AC Milan jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Cristhiana Mosquery z Valencii. Hiszpański klub oczekuje za środkowego obrońcę kwoty w graniach 35-40 milionów euro. Gdyby nie udało się ściągnąć 20-latka, to Włosi mają alternatywę. Mowa o Ousmane Diomande, który sprawia świetne wrażenie w barwach Sportingu Lizbona.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej występuje w Portugalii id blisko dwóch lat. W styczniu 2023 roku przeniósł się on z FC Midtjylland za 7,5 mln euro. Sporting w kontrakcie zapisał astronomiczną kwotę odstępnego, czyli 80 mln euro, która skutecznie odstrasza potencjalnych kupców. W ostatnich miesiącach pojawiło się zainteresowanie zawodnikiem ze strony Arsenalu, Chelsea, a także Bayernu Monachium.

Dziennikarz “ESPN”, Ekrem Konur ujawnił w mediach społecznościowych, że do walki o 21-letniego Diomande dołączył Milan. Władze Sportingu nie mają na razie powodów do niepokoju, gdyż nawet jeśli dojdzie do sprzedaży zawodnika, zainkasuje za niego pokaźną sumę. Dzięki kontraktowi obowiązującemu aż do czerwca 2027 roku, Portugalczycy są w doskonałej pozycji negocjacyjnej.

Diomande we wszystkich rozgrywkach tego sezonu zdołał rozegrać 21 meczów. W reprezentacji swojego kraju zadebiutował we wrześniu 2023 roku i ma na koncie łącznie osiem występów.