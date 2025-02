Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Oskar Zawada odrzucił ofertę od Plymouth Argyle

Tymoteusz Puchacz podczas minionego zimowego okienka transferowego został wypożyczony na pół roku z Holstein Kiel do Plymouth Argyle. Angielski drugoligowiec zapewnił sobie opcję wykupu 26-latka i niewykluczone, że po zakończeniu trwającej kampanii sprowadzi wahadłowego na zasadzie transferu definitywnego.

Co prawda drużyna The Greens zaciekle walczy o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym, będąc na przedostatnim miejscu w tabeli, ale za to zachwyca w Pucharze Anglii, gdzie ostatnio sensacyjnie wyeliminowała Liverpool (1:0). Jej rywalem w 1/8 finału będzie inny gigant Premier League, a mianowicie Manchester City.

Co ciekawe, ostatniej zimy do Plymouth Argyle mógł trafić jeszcze jeden Polak. Jak poinformował holenderski portal “Soccernews.nl”, włodarze angielskiego klubu w styczniowym oknie skontaktowali się z Oskarem Zawadą. 29-letni napastnik odrzucił jednak ofertę, ponieważ chce dokończyć obecny sezon w RKC Waalwijk.

Ponadto zainteresowanie kapitanem ekipy z Eredivisie wyraził również belgijski zespół – Royal Charleroi Sporting Club – lecz odpowiedź zawodnika była taka sama. W aktualnej kampanii Oskar Zawada rozegrał 22 spotkania i 11 razy wpisał się na listę strzelców. Wcześniej snajper grał dla Wellington Phoenix czy Stali Mielec.