Osimhen odrzucił kosmiczną ofertę! Nie chce tam grać

Victor Osimhen nadal nie wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Jednak Nigeryjczyk już wie, gdzie na pewno nie trafi - media zgodnie informują o decyzji 26-latka ws. transferu do Al-Hilal.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen rezygnuje z wielkich pieniędzy. Chce pozostać w Europie

Reprezentant Nigerii to jedno z najgorętszych nazwisk na rynku. Nic dziwnego – Victor Osimhen w minionym sezonie zdobył 37 bramek w 41 meczach, w tym 26 w tureckiej Super Lig i zapewnił sobie koronę króla strzelców. Jednak w Galatasaray występował tylko na zasadzie wypożyczenia, więc już wrócił do Napoli, które chce sprzedać go tego lata.

W gronie zainteresowanych sprowadzeniem 26-latka wymieniano przede wszystkim Al-Hilal. Saudyjski gigant był gotowy spełnić wymagania Partenopeich, a także sowicie wynagrodzić jednego z najlepszych snajperów świata. Na drodze do finalizacji porozumienia stanął sam Osimhen, o czym zgodnie informują media. Nigeryjczyk odrzucił już trzecią propozycję. Najpierw oferowano mu 30 milionów euro za sezon gry, następnie 35 milionów, a finalny pakiet opiewał aż na 45 milionów euro za sezon.

To oznacza, że były zawodnik Lille nie zamierza przenosić się do Arabii Saudyjskiej, a jego celem są występy w Europie. Gdzie trafi Osimhen? Ben Jacobs twierdzi, że w gronie ekip, które mają szansę na transfer, są Galatasaray i Juventus. Paris Saint-Germain także pozostaje w grze.