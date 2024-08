Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Chiesa celem Chelsea, najpierw The Blues musi pozbyć się Sterlinga

Chelsea w ostatnich dwóch tygodniach okna transferowego planuje sfinalizować kilka transakcji. Wiadomo już, że od wielu miesięcy zarząd klubu pracuje nad transakcją Victora Osimhena. W kuluarach trwają również rozmowy dotyczące ponownej przeprowadzki Joao Felixa na Stamford Bridge. Na dodatek z najnowszych informacji wynika, że The Blues celują także w transfer gwiazdy reprezentacji Włoch.

Federico Chiesa, który nie jest mile widziany w Juventusie, znalazł się w orbicie zainteresowań Chelsea. Jednak jak zaznacza Gianluca Di Marzio, aby Włoch mógł trafić do Londynu, najpierw londyńczycy muszą pozbyć się innego zawodnika, który obciąża budżet. Tym graczem jest nie kto inny jak Raheem Sterling. Anglik został odsunięty przez Enzo Mareskę od składu, przez co jego agent oficjalnie opublikował oświadczenie, w którym domaga się wyjaśnień ze strony klubu.

Póki co nie wiadomo jak dalej rozwinie się sytuacja z transferem Chiesy do Chelsea. Natomiast można spodziewać się, że w najbliższych dniach pojawią się informację o potencjalnych kierunkach transferu dla reprezentanta Anglii. W momencie gdy Sterling opuści The Blues, zarząd klubu może starać się o zakontraktowanie włoskiego zawodnika.

Znacznie bliżej przeprowadzki do Londynu, póki co jest Victor Osimhen. Nigeryjczyk ma być gotowy na grę w barwach The Blues, a do finalizacji transferu potrzebna jest tylko zgoda Napoli.