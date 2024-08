Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Villarreal sonduje możliwość zakontraktowania Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny po siedmiu latach opuścił Juventus. Stara Dama zaproponowała mu rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron, na co Polak po ciężkich negocjacjach zdecydował się przystać. Choć bramkarz pozostaje bez klubu zaledwie kilka dni, to nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony innych drużyn.

Wcześniej dużo mówiło się m.in. o pozostaniu w Serie A, bowiem Monza otwarcie zgłaszała chęć pozyskania tak doświadczonego golkipera jak reprezentant Polski. Na tę chwilę wydaje się jednak, że pozostanie we Włoszech, nie wchodzi w grę. Szczęsny w ostatnim wywiadzie dla Eleven Sports potwierdził, że nie zobaczymy go już na boiskach ligi włoskiej.

Najnowsze informacje płynące prosto z Hiszpanii mogą sugerować, że Szczęsny zakotwiczy w La Lidze. Oprócz FC Barcelony, która rozważa możliwość pozyskania 35-latka, pojawiło się również zainteresowanie ze strony innego klubu z Półwyspu Iberyjskiego. Jak twierdzi portal Cadena SER reprezentant Polski znajduje się w kręgu zainteresowań Villarrealu.

Żółta Łódź Podwodna szuka nowego bramkarza w związku z odejściem Filipa Jorgensena do Chelsea. Szczęsny miałby z miejsca wskoczyć między słupki i zastąpić Duńczyka w wyjściowym składzie. Nie wiadomo jednak czy sam bramkarz byłby chętny na przeprowadzkę do Villarrealu, gdyż Hiszpanie nie zdołali wywalczyć kwalifikacji do żadnych rozgrywek w europejskich pucharach.