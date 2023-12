Lois Openda robi świetne wrażenie po swoich przenosinach do RB Lipsk. O 23-letniego napastnika pytają największe europejskie marki, a do wyścigu o jego podpis dołączyła Chelsea.

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Lois Openda

Lois Openda świetnie zaaklimatyzował się po transferze z RC Lens do RB Lipsk

Reprezentant Belgii szybko wzbudził zainteresowanie ze strony klubów Premier League

Do wyścigu o usługi 23-latka dołączyła ponoć Chelsea. Jest on dla The Blues alternatywą w przypadku fiaska przenosin Victora Osimhena

Chelsea śledzi sytuację kolejnego napastnika, tym razem gwiazdę RB Lipsk

Tajemnicą poliszynela jest, iż Chelsea zamierza podczas zimowego okienka transferowego sprowadzić napastnika. Pomimo ogromnych inwestycji ze strony Todda Boehly’ego, londyńczycy wciąż nie mogą pochwalić się żadną klasową “dziewiątką”. Najwyraźniej miliard funtów to za mało, by znaleźć jednego gracza zdolnego do przejąć tej roli. Spore nadzieje fani wiązali z kupnem Nicolasa Jacksona. Były piłkarz Villarrealu, jak dotąd, ma jednak problem z ustabilizowaniem formy i skutecznością.

Planem A dla The Blues jest próba kupna Victora Osimhena. Reprezentant Nigerii zdał już sobie sprawę, że nie będzie mógł powtórzyć niedawnych, historycznych osiągnięć z SSC Napoli i szuka nowych wyzwań. Wiadomo, jednak, że negocjacje z Aurelio De Laurentiisem będą wycieńczające. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, Chelsea spróbuje kupić Loisa Opendę. Reprezentant Belgii przeniósł się tego lata z RC Lens do RB Lipsk i robi fantastyczne wrażenie, strzelając gola za golem. 23-latkiem szybko zainteresowały się takie marki, jak Liverpool oraz Newcastle United. Teraz do tego grona dołączyli też The Blues.

Openda rozegrał już 21 spotkań dla RB Lipsk na wszystkich frontach. Zanotował w nich 14 bramek i trzy asysty.

