Alexis Mac Allister to kolejny piłkarz, który może opuścić Brighton za ogromne pieniądze. Cieszy się on bowiem sporym zainteresowaniem wewnątrz Premier League. Letni transfer Argentyńczyka przepowiada jego ojciec, a zarazem agent.

Alexis Mac Allister jest bliski odejścia z Brighton

Ojciec Argentyńczyka uważa, że do transferu może dojść latem

Pomocnikiem interesują się czołowe kluby Premier League

Mac Allister wykorzysta dobry okres

W ostatnich miesiącach notowania Alexisa Mac Allistera znacząco wzrosły. Pomocnik był istotnym elementem reprezentacji Argentyny, która na mundialu w Katarze sięgnęła po złote medale. Wokół 24-latka pojawiło się spore zainteresowanie, lecz on sam nie zamierzał opuszczać Brighton w trakcie sezonu.

Mac Allister w bieżącej ligowej kampanii pokazuje się z bardzo dobrej strony. W 19 meczach Premier League strzelił pięć bramek i jest wiodącą postacią środka pola “Mew”. Jeśli uda mu się utrzymać dotychczasową dyspozycję, latem stanie przed kluczowym wyborem. Jego ojciec, który jest zarazem agentem piłkarskim, przepowiada hitowy transfer.

– Na razie jest w Brighton. To bardzo dobra rzecz, że wrócił z Mistrzostw Świata i nie naciskał na odejście, ciesząc się spokojnie swoim sukcesem, w drużynie, która bardzo go kocha. Przyjęcie, które otrzymał, było wspaniałe. On jest bardzo szczęśliwy w klubie.

– Wiemy, że w lipcu pojawią się szanse na odejście. Jednak przed mundialem Alexis odnowił swój kontrakt, więc klub ma możliwość dokonania dużej sprzedaży. Czuje się tutaj bardzo dobrze, lecz wszyscy wiemy, że w lipcu są bardzo duże szanse na jego odejście – mówi Carlos Mac Allister.

Wiele wskazuje na to, że reprezentant Argentyny pozostanie na Wyspach Brytyjskich. Do tej pory wiele mówiło się o zainteresowaniu ze strony Manchesteru City, który może latem przebudować środek pola. Miałoby się znaleźć w nim miejsce właśnie dla bramkostrzelnego Mac Allistera.

