SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi - trener Interu Mediolan

Oihan Sancet przymierzany do Interu Mediolan

Simone Inzaghi dysponuje obecnie w środku pola takimi zawodnikami jak Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Nicolo Barella, Davide Frattesi, Piotr Zieliński oraz Henrikh Mkhitaryan. Niewykluczone, że któryś z wymienionych piłkarzy opuści Mediolan podczas jednego z najbliższych okienek transferowych. Dlatego włodarze Interu szukają na rynku nowego pomocnika, a na ich radar trafił Oihan Sancet – podaje serwis “Fichajes.net”.

24-letni pomocnik to jeden z najlepszych zawodników Athletiku Bilbao. Znakomita postawa Oihana Sanceta została dostrzeżona również przez selekcjonera reprezentacji Hiszpanii – Luisa de la Fuente – który powołał go na kilka zgrupowań. Piłkarz środka pola rozegrał w drużynie narodowej 4 spotkania i zdobył 1 bramkę – w eliminacjach do Euro 2024 przeciwko Szkocji (2:0).

Oihan Sancet z powodzeniem występuje w koszulce baskijskiego zespołu od lipca 2015 roku, gdy jako nastolatek trafił do akademii Lwów za 300 tysięcy euro z Osasuny Pampeluna. Ofensywny pomocnik szeregi pierwszej drużyny Athletiku Bilbao zasilił natomiast w sierpniu 2020 roku. Od tamtej pory wystąpił w aż 167 spotkaniach, strzelił 30 goli oraz zanotował 15 asyst.

Kontrakt hiszpańskiego playmakera obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku, a jego wartość rynkowa wynosi 40 milionów euro.