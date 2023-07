PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Górski

Śląsk Wrocław sfinalizował dwa transfery w ciągu kilkunastu godzin

Wojskowych wzmocnili Cameron Borthwick-Jackson i Mateusz Górski

23-letni Polak związał się z ekstraklasowym klubem roczną umową

Mateusz Górski wzmocni rywalizację na pozycji bramkarza w Śląsku

Śląsk Wrocław sprowadził nowego bramkarza – do drużyny Wojskowych na zasadzie wolnego transferu przeszedł Mateusz Górski. 23-letni golkiper był do wzięcia na rynku za darmo po tym, jak rozstał się z KKS-em Kalisz.

Były młodzieżowy reprezentant Polski w latach 2017-2019 szkolił się w akademii Ajaxu Amsterdam. Później przeprowadził się do Puszczy Niepołomice, a przez ostatnie pół roku przywdziewał koszulkę wspomnianego już KKS-u Kalisz.

– Pamiętam, jak z trybun kibicowałem Śląskowi podczas meczu z Lechią, na otwarcie stadionu. Móc teraz być częścią tego klubu to duże wyróżnienie. Żartuję, że trafiam do Śląska naokoło, bo wychowywałem się w Kłodzku, grałem w FC Wrocław Academy u trenera Gładocha, ale zanim dołączyłem do WKS-u to minęło kilka lat w Holandii i innych polskich klubach. Ogromnie się cieszę, że będę mógł reprezentować zielono-biało-czerwone barwy – powiedział Mateusz Górski cytowany przez klubowe media ekipy z Ekstraklasy.