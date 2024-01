Imago / Cesar Ortiz Na zdjęciu: David Jurasek

David Jurasek ma problemy z przystosowaniem się do gry w Portugalii

Obrońca Benfiki rozważa odejście z klubu

23-letni Czech znajduje się na celowniku dwóch francuskich klubów

Marsylia i Lens obserwują Davida Juraska z Benfiki

Benfica latem wzmocniła lewą stronę obrony, sprowadzając do klubu Davida Juraska. Były piłkarz Slavii Praga kosztował 14 milionów euro. Reprezentant Czech ma jednak spore problemy w stolicy Portugalii. Zawodnik nie jest w stanie przystosować się do gry w nowej lidze. Jak na razie zagrał łącznie 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a na boisku przebywał przez 478 minut.

Jak twierdzi portugalski portal “O Jogo” sytuacji Czecha przyglądają się francuskie kluby. Zarówno Marsylia, jak i Lens nawiązały kontakt z przedstawicielami Benfiki i złożyły ofertę wypożyczenia Davida Juraska do końca obecnego sezonu.

Warto przypomnieć, że dwa lata temu usługami reprezentanta Czech zainteresowany był Raków Częstochowa. Piłkarz zdecydował się wtedy na przenosiny z Mlady Boleslav do Slavii Praga.