Nunez trafi do Al-Hilal. Tyle na transferze zarobi Liverpool

Liverpool dogadał się z Al-Hilal ws. transferu Darwina Nuneza. Urugwajczyk opuści Anfield Road i przeniesie się do Saudi Pro League. Jak podaje Fabrizio Romano kwota transferu wyniesie 53 mln euro plus bonusy.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

53 miliony euro plus bonusy – za tyle Liverpool sprzedał Nuneza

Liverpool, aby zbilansować rachunki wydatków i zysków postanowił sprzedać jednego z ważniejszych zawodników pierwszego składu. Darwin Nunez, bo o nim mowa po trzech latach opuszcza Anfield Road i przenosi się do Arabii Saudyjskiej. Nowym klubem napastnika zostanie Al-Hilal, o czym informował Fabrizio Romano. Obie drużyny nie miały problemu, aby osiągnąć porozumienie.

Ostatnie słowo należało do samego piłkarza, którego w swoim zespole chciał Simone Inzaghi. Urugwajczyk przystał na ofertę umowy do 2028 roku i lada moment podpisze kontrakt. W Saudi Pro League może liczyć na zdecydowanie wyższe zarobki niż w Premier League.

Pokaźną sumę zarobi także Liverpool. Natomiast biorąc pod uwagę kwotę, jaką płacili za Nuneza, to w ostatecznym rozrachunku wyjdą na minus. Al-Hilal za transfer reprezentanta Urugwaju zapłaci 53 miliony euro plus bonusy. The Reds latem 2022 roku wydali na niego 85 milionów euro. Niemniej jednak pieniądze otrzymane za piłkarza pozwolą po części wyrównać duże wydatki na rynku transferowym.

Nunez podczas pobytu w Anglii rozegrał 143 mecze dla Liverpoolu, w których zdobył 40 goli i zaliczył 26 asyst. Na swoim koncie zapisał także triumf w Premier League, Pucharze Ligi Angielskiej oraz Tarczy Wspólnoty.