Z początkiem stycznia ruszyła kolejna transferowa saga z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej. Czy odsunięty od zespołu Napoli reprezentant Polski zmieni barwy klubowe? Chętnych do sprowadzenia polskiego napastnika nie brakuje, ale na przeszkodzie stoją oczekiwania finansowe włoskiego klubu. Bukmacherzy bacznie przyglądają się sytuacji Milika i przygotowali szereg zakładów związanych z jego najbliższą przyszłością.

Czy Milik zmieni klub w styczniu?

Milik w ostatnich miesiącach miał okazję występować jedynie w reprezentacji Polski. W Neapolu został pozbawiony szans na grę, po tym jak nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Mistrzów. To oczywiście konsekwencja odmowy przedłużenia wygasającego z końcem czerwca 2021 roku kontraktu. Polskiemu napastnikowi nie udało się latem zmienić klubu, także ze względu na twarde stanowisko włoskiego klubu. Ten nie zamierzał niczego ułatwiać Milikowi. Wszystko wskazuje na to, że przez ostatnie miesiące nic w tej kwestii się nie zmieniło i Polaka będzie bardzo trudno wyciągnąć w styczniu z Neapolu. Według medialnych doniesień Napoli oczekuje za swojego piłkarza 15 milionów euro, co aktualnie jest kwotą zaporową.

Jak bukmacherzy oceniają szansę Milika na zmianę klubu podczas zimowego okna transferowego. Według STS zakłady bukmacherskie transfer jest jak najbardziej możliwy. Kurs na to, że dojdzie do skutku wynosi aktualnie 1.45. Pozostanie Milika w Neapolu wyceniane jest natomiast na 2.50.

Transfer Arkadiusza Milika – kursy bukmacherów Czy Arkadiusz Milik zmieni klub w zimowym oknie transferowym? STS 1.45 Tak 2.50 Nie Czytaj recenzję Recenzja Sprawdź STS Zawodnik musi zmienić klub do 01.02.2021 Kursy aktualne na 08.01.2021 20:21

Faworyci do sprowadzenia Milika

Choć w tym sezonie nie miał okazji do regularnych występów, Milik nadal pozostaje łakomym kąskiem dla wielu europejskich klubów. Na początku stycznia wydawało się, że Polak wyląduje w Madrycie, gdzie chciał sprowadzić go szkoleniowiec Atletico Diego Simeone. Klub z Wanda Metropolitano szuka bowiem następcy Diego Costy, który za porozumieniem stron rozwiązał swój kontrakt z klubem. Według medialnych doniesień, Atletico nie jest jednak w stanie spełnić oczekiwań finansowych włoskiego klubu i rozgląda się za innymi zawodnikami. Nadal jednak pozostaje jednym z najpoważniejszych kandydatów do pozyskania Polaka. Kurs na to, że Milik przeniesie się do Atletico wynosi 4.00.

W ostatnich dniach na czoło w wyścigu o pozyskanie Milika niespodziewanie wysunęła się jednak Olympique Marsylia. Zainteresowaniem sprowadzeniem 26-letniego zawodnika na Stade Velodrome potwierdził szkoleniowiec zespołu Andre Villas-Boas, choć zaznaczył, że przeprowadzenie transferu będzie bardzo trudno. Przedstawiciele francuskiego klubu pozostają w kontakcie z Napoli i prowadzą w tej sprawie rozmowy, ale na razie porozumienia nie udało się osiągnąć. Choć niektóre media informowały o zbliżeniu się stanowisk w negocjacjach, do finalizacji transferu droga jest bardzo daleka. Aktualny kurs na transfer Milika do Marsylii wynosi 2.75.

Nazwisko Milika ma znajdować się również w notesach przedstawicieli kilku innych czołowych europejskich klubów. O Polaku nie zapomnieli przedstawiciele Juventusu (kurs: 6.00), a jego nazwisko było również łączone z Bayernem Monachium (kurs: 18.00) czy Barceloną (kurs: 20.00)

Kursy na nowy klub Arkadiusza Milika

Pozostałe kursy:

Atletico Madryt – 4.00

Juventus – 6.00

Fiorentina – 10.00

Tottenham Hotspur – 15.00

Bayern Monachium – 18.00

FC Barcelona – 20.00

Sevilla FC – 25.00

RB Lipsk – 25.00

Okno transferowe w najsilniejszych europejskich ligach zostanie zamknięte 1 lutego. Jeżeli do tego czasu Milik nie zmieni klubu, będzie musiał pozostać w Neapolu do końca swojego kontraktu i latem będzie mógł odejść na zasadzie wolnego transferu. Od 1 stycznia Polak może swobodnie prowadzić rozmowy z zainteresowanymi klubami.

