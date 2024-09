Niespodziewany zwrot w sprawie Nahuela. Piłkarz jednak odejdzie?

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Nahuel Leiva

Nahuel może jednak odejść

Wszystko wskazuje na to, że Śląsk Wrocław jednak straci Nahuela. Jak można usłyszeć, najnowsza oferta z Izraela praktycznie przekonała wrocławian. Jakie są jej szczegóły? W tym momencie Maccabi Hajfa oferuje 2,5 mln euro, czyli tyle ile wynosi klauzula. Nie zadziała to jednak jako jej uruchomienie, kluby po prostu dogadają się na taką kwotę.



Śląsk długo się opierał, ale znaczne podniesienie oferty plus postawa piłkarza i rodziny, którzy mocno naciskali na transfer sprawiła, że zawodnik opuści Wrocław. Jeszcze dziś lub jutro uda się na testy medyczne do Izraela. Czasu na załatwienie formalności pozostało niewiele, bo okienko transferowe w Izraelu zamyka się już jutro, to jest 18 września.



Z jednej strony wszystko wskazuje więc na to, że Śląsk straci jednego z najlepszych piłkarzy. Ale… na pewno nie jednego z najlepszych w tym sezonie. To również, z naszej wiedzy, miało wpływ na ostateczną decyzję w tej sprawie. Kolejny aspekt to wysokie zarobki Nahuela, nieadekwatne do tego co ostatnio pokazywał na boisku. I właśnie wszystkie te elementy razem wzięte sprawiły, że w tym momencie Śląsk jest gotowy na jego sprzedaż.