Jadon Sancho pozostaje w otwartym konflikcie z Erikiem ten Hagiem. Holender konsekwentnie pomija go w ustalaniu kadry meczowej, co skutkuje niezadowoleniem Anglika. Zimowy transfer jest jedynym wyjściem z tej sytuacji.

Źródło: The Mirror

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho szykuje się do opuszczenia Manchesteru United

Anglik nieustannie pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem

Jedynym rozwiązaniem jest transfer w zimowym okienku

Sytuacja bez wyjścia

Jadon Sancho od pewnego czasu pozostaje w konflikcie z Erikiem ten Hagiem. Piłkarz nie jest uwzględniany w kadrze meczowej Manchesteru United, a ponadto nie może nawet trenować z resztą zespołu. Pomimo rozmów z innymi zawodnikami, żadna ze stron nie chce ustąpić, co zmusza klub do podjęcia działania i sprzedaży skrzydłowego już tej zimy.

W pewnym momencie pojawiła się nadzieja, że Sancho dojdzie z Holendrem do porozumienia, natomiast nic z tego nie wyjdzie. Czerwone Diabły mają świadomość, że jest to sytuacja nieodwracalna, a transfer musi dojść do skutku.

W grę wchodzi powrót reprezentanta Anglii do Borussii Dortmund. Od ekipy z Old Trafford wymagałoby to natomiast pewnego pójścia na ustępstwa, bowiem niemiecki klub nie jest w stanie zapłacić zimą pełnej wymaganej kwoty. Możliwe jest więc wypożyczenie z opcją późniejszego wykupu definitywnego.

