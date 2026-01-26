Nie Barcelona, nie Real Madryt. Oferują 100 mln euro za Juliana Alvareza

Julian Alvarez od tygodni wzbudza ogromne zainteresowanie FC Barcelony i Realu Madryt. Gdy wydawało się, że jego przyszłość rozstrzygnie się pomiędzy tymi klubami, na stole pojawiła się oferta innego giganta, opiewająca aż na 100 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico Madryt kuszone gigantyczną ofertą

Julian Alvarez jest od tygodni łączony z wielkim transferem. W kontekście jego przyszłości nieustannie wymienia się FC Barcelonę i Real Madryt. Choć Atletico Madryt jest zadowolone z formy Argentyńczyka i nie spieszy się ze sprzedażą to gigantyczna oferta może nakłonić ich do zmiany zdania. A taka, według Don Balon, miała nadejść z Arabii Saudyjskiej.

Najmocniej naciska Al Ahli. Saudyjski klub złożył konkretną i bardzo ambitną propozycję, chcąc uczynić z Alvareza twarz swojego projektu. Dla Arabii Saudyjskiej byłby to kolejny sygnał siły na rynku transferowym i dowód, że potrafi przyciągać piłkarzy z absolutnej czołówki europejskiej piłki.

FC Barcelona nadal wykazuje zainteresowanie Argentyńczykiem, podobnie jak Real Madryt, lecz oba kluby są świadome swoich ograniczeń finansowych. W praktyce rywalizacja z ofertą rzędu 100 mln euro jest dziś poza ich zasięgiem, co spycha klasyczny hiszpański wyścig na dalszy plan.

Julian Alvarez wciąż pozostaje zawodnikiem o bardzo wysokiej wartości rynkowej i ogromnym potencjale. W Atletico trwa analiza, czy dalej stawiać na Argentyńczyka, czy lepiej wykorzystać moment i przyjąć propozycję, która może całkowicie zmienić strategię klubu. Jedno jest pewne. To nie Barcelona ani Real Madryt rozdają dziś karty, a przyszłość Alvareza może zostać rozstrzygnięta w zupełnie innym kierunku.

