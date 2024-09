Nicola Zalewski zdecydował, że chce pozostać w AS Romie przynajmniej do zimy. Tym samym odrzucił ofertę ze strony Galatasaray Stambuł, o czym informuje "La Gazzetta dello Sport".

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski zdecydował ws. transferu. To koniec rozmów

Nicola Zalewski od dłuższego już czasu łączony jest z odejściem z zespołu AS Romy. Na początku i w końcówce letniego okienka transferowego sporo mówiło się o zainteresowaniu lewym wahadłowy lub też skrzydłowym reprezentacji Polski. Dwie oferty za 22-latka złożyć miało nawet PSV Eindhoven, ale gracz zdecydował się na odrzucenie propozycji przeprowadzki do Holandii.

Z kolei w ostatnich godzinach bardzo głośno zrobiło się o zainteresowaniu ze strony Galatasaray Stambuł. Turecki gigant miał być niezwykle zainteresowany sprowadzeniem do siebie Nicoli Zalewskiego, co spotęgować mogły jego występy w ostatnich dwóch meczach Ligi Narodów. Głównie w starciu ze Szkocją był on siłą napędową naszego zespołu. Niemniej okazuje się, że także oferta z klubu znad Bosforu została przez Polaka odrzucona. Tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”.

Zalewski chce bowiem pozostać w Rzymie i w klubie, w którym się wychował nawet kosztem tego, że nie będzie regularnie grał w pierwszym składzie. W tym sezonie włoskiej Serie A 22-latek rozegrał trzy mecze dla zespołu Daniele De Rossiego. W sumie ma na koncie 109 występów w zespole z Wiecznego Miasta i zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

