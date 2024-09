Juventus pożegnał reprezentanta Serbii, kierunek Turcja

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Filip Kostić zamienił Juventus na Fenerbahce

Juventus w trakcie letniego okna transferowego zmienił się nie do poznania. Od momentu, gdy do klubu trafił Thiago Motta, to w szeregach Starej Damy miała miejsce dosłownie rewolucja kadrowa. Tymczasem klub w oficjalnym komunikacie przekazał, jaka przyszłość czeka Filipa Kosticia. Serbski piłkarz trafił do wypożyczenie do jednego z klubów z Turcji.

Kostić dołączył na sezon do Fenerbahce. Jednocześnie przedstawiciel ligi tureckiej zapewnił sobie opcję transferu definitywnego. Lewoskrzydłowy nie znajdował się w planach aktualnego szkoleniowca Juve, mimo że ma kontrakt ważny z klubem z Allianz Stadium do końca czerwca 2027 roku.

Filip Kostic in prestito al Fenerbahce.



In bocca al lupo, Filip! 💪 — JuventusFC (@juventusfc) September 9, 2024

Kostić trafił do Juventusu latem 2022 roku za blisko 15 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt. Zawodnik rozegrał w ekipie z Turynu łącznie 87 spotkań. Zaliczył w nich trzy trafienia i 15 asyst.

W związku z tym, że piłkarz trafił na wypożyczenie do ekipy dowodzonej przez Jose Mourinho, to włoski klub będzie mógł zaoszczędzić na wynagrodzeniu Kosticia mniej więcej trzy miliony euro. Na dzisiaj w Juve już tylko Arthur Melo nie jest kandydatem do gry dla Thiago Motty. Piłkarz z końcem poprzedniej kampanii wrócił do Juventusu z wypożyczenia do Fiorentiny. 28-latek ma umowę ważną z turyńczykami do końca czerwca 2026 roku.

Czytaj więcej: Manchester United postawi na HIT. Gwiazda może zastąpić Ten Haga