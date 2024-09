Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Galatasaray walczy o transfer Nicoli Zalewskiego

W tegorocznym letnim okienku transferowym trwa saga związana z przyszłością Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski nie odgrywa ważnej roli w AS Romie, dlatego włoski zespół rozważa spieniężenie odejścia zawodnika. 22-latek był łączony z kilkoma klubami, a ostatnio spore zainteresowanie w sprawie jego sprowadzenia wykazało Galatasaray.

Z informacji przekazanych przez Lukę Marchettiego dowiadujemy się, że wciąż może dojść do przeprowadzki Nicoli Zalewskiego na tureckie boiska. Dziennikarz „Sky Sports” zdradził, że w najbliższych godzinach Galatasaray postara się przekonać polskiego skrzydłowego do transferu. Warto zaznaczyć, że okienko transferowe w Turcji trwa do 13 września, zatem klub ze Stambułu ma jeszcze trochę czasu do przekonania 22-latka i AS Romy.

Galatasaray tego lata dokonało już jednego przyjścia z Serie A. Turcy bowiem sprowadzili Victora Osimhena z SSC Napoli. Czas pokaże, czy Nicola Zalewski będzie drugim zawodnikiem, który tego lata zamieni Serie A na Rams Park.

Nicola Zalewski w barwach seniorskiej drużyny AS Romy zaliczył do tej pory 109 spotkań. Statystyki reprezentanta Polski nie prezentują się najlepiej. 22-latek bowiem zdołał tylko dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na 12 milionów euro.

