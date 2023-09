IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Nico Williams

Kontrakt Nico Williamsa z Athletikiem obowiązuje tylko do końca tego sezonu

Skrzydłowy może być do wzięcia zimą za niewielką kwotę, bądź latem za darmo

21-latkiem interesuje się FC Barcelona. Dziennikarze El Chiringuito przekonują jednak, że gracz wolałby przenosiny na Santiago Bernabeu

Williams wybrał pomiędzy hiszpańskimi gigantami

Nico Williams to jeden z najbardziej interesujących hiszpańskich graczy młodego pokolenia. Skrzydłowy rozgrywa trzeci pełny sezon w seniorskiej drużynie Athleticu i – do momentu odniesienia kontuzji – prezentował się zjawiskowo. 21-latek ma już też doświadczenie międzynarodowe. Rozegrał dla reprezentacji Hiszpanii już dziesięć spotkań, w których strzelił dwie bramki.

Obecna umowa utalentowanego gracza z Los Leones obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Na ten moment młodszy z braci Williamsów nie rozpoczął z klubem negocjacji w sprawie nowego kontraktu. Wydaje się zatem jasne, że nosi się z odejściem. Już kilka tygodni temu katalońskie media informowały, że 21-latkiem interesuje się FC Barcelona. Dziennikarze El Chiringuito przekonują jednak, że jeśli gracz miałby do wyboru transfer do Realu Madryt, to postawiłby na przenosiny na Santiago Bernabeu. Królewscy również sondują sytuację gracza, ale nie jest on dla nich tak interesujący, jak dla odwiecznych rywali ze stolicy Katalonii.

Williams rozegrał w tym sezonie cztery spotkania w La Lidze. Zanotował w nich cztery asysty.

