Nico Williams zdecydował o odejściu. Wybiera nowy klub

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams odejdzie. Rozmawia z gigantami

Nico Williams po Euro 2024 był łakomym kąskiem na rynku. Miał wówczas za sobą znakomite miesiące, co wpłynęło na potężne zainteresowanie jego osobą. O podpis skrzydłowego walczyła przede wszystkim Barcelona, ale porozumieć się ostatecznie nie udało. Gwiazdor postanowił pozostać w Athletic Club na jeszcze jeden sezon. Teraz jest zdecydowany na zmianę otoczenia i dołączenie do jednego z europejskich gigantów.

Trwająca kampania nie jest dla niego aż tak dobra, choć wciąż może pochwalić się liczbami na poziomie dziewięciu bramek i siedmiu asyst. Williams szykuje się do pożegnania z obecnym klubem i szuka dla siebie odpowiedniego miejsca. Wydawało się, że faworytem jest Arsenal, ale do finalizacji jeszcze daleka droga. Kolejne kluby włączają się do rywalizacji o przebojowego reprezentanta Hiszpanii. Do ostatecznego wyboru pozostało jeszcze wiele czasu – 22-latek liczy na więcej propozycji.

Wiele wskazuje na to, że Williams opuści rodzimą Hiszpanię i dołączy do innej ligi. Największe zainteresowanie generuje w Premier League, choć zgłosił się po niego także Bayern Monachium. Doszło do wstępnych rozmów z przedstawicielami Bawarczyków.

Spory wpływ na wybór Williamsa może mieć osoba Mikela Artety, który zasiada na ławce Kanonierów. Londyńczycy są zdeterminowani, aby wzmocnić ofensywę zawodnikami z najwyższej półki. Ma to związek z problemami kadrowymi, z którymi mierzą się w tym sezonie.