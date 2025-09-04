Nico Williams nakłania piłkarza Barcelony na transfer! Chce go w Bilbao

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams skontaktował się z piłkarzem Barcelony. Namawia go na transfer

Po zamknięciu letniego okna transferowego w klubach rozpoczynają się intensywne przygotowania do kolejnych ruchów kadrowych. Jak informuje hiszpański serwis E-Noticies, takim zespołem jest między innymi hiszpański Athletic. Co ciekawe, w zimowym okienku transferowym ma mu pomóc Nico Williams. Gwiazdor i lider baskijskiego klubu skontaktował się z jednym z zawodników FC Barcelony. Próbuje go namówić na transfer do Bilbao.

Mowa o Danim Rodriguezie, który nie ma zbyt wielu szans na grę w pierwszej drużynie pod wodzą Hansiego Flicka. Niemiecki szkoleniowiec wprawdzie słynie z tego, że stawia na młodych piłkarzy, jednak w jego zespole nie ma miejsca dla wszystkich utalentowanych graczy. Tę sytuację chce wykorzystać Nico Williams, który niedawno sam był celem transferowym katalońskiego giganta.

Skrzydłowy ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Bilbao i wygląda na to, że jest zadowolony ze swojej decyzji. Niedawno przedłużył kontrakt z klubem i stał się jego najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii.

Teraz to on kontaktuje się z młodym graczem Barcelony, żeby przekonać go do zmiany klubu. Nico Williams miał powiedzieć prosto z mostu: „Z Hansem Flickiem nie będziesz grał, więc przyjdź do Athletic Club”. Mimo że rynek transferowy jest zamknięty, hiszpański zawodnik już teraz naciska na transfer. Chce przekonać swojego kolegę, że przejście do Bilbao da mu większą szansę na regularne występy, w tym w Lidze Mistrzów.

Dani Rodriguez urodził się w miejscowości Astigarraga, a więc mógłby dołączyć do Athleticu. 20-letni lewy skrzydłowy wpisuje się w politykę klubu o kontraktowaniu tylko piłkarzy z Baskonii. Do tej pory zawodnik rozegrał jeden mecz w barwach pierwszej drużyny Barcelony, a miało to miejsce 5 marca 2025 roku przy okazji meczu La Liga z Valladolid.