Nico Williams zmieni klub. Gigant uruchomi klauzulę

Nico Williams od dawna łączony jest z odejściem z Athletic Bilbao. Teraz może się to powieść. Arsenal ma bowiem aktywować klauzulę wykupu Hiszpana w wysokości 60 milionów dolarów, o czym informuje "El Nacional".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal aktywuje klauzulę wykupu Nico Williamsa

Nico Williams w ostatnich miesiącach bardzo mocno łączony był z potencjalnym odejściem z zespołu Athletic Bilbao. O skrzydłowego z Hiszpanii latem bardzo intensywnie zabiegała FC Barcelona, która nie miała jednak środków na sprowadzenie go do klubu. Mówiło się także o zainteresowaniu z Anglii oraz Francji. Podobnie było i podczas zamkniętego właśnie zimowego okienka transferowego, ale znów Williams pozostał w Bilbao.

Być może będzie to jednak jego ostatnia runda w obecnym klubie. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional” Arsenal chce uruchomić klauzulę wykupu Nico Williamsa w wysokości 60 milionów dolarów i sprowadzić gwiazdora latem do swojego zespołu. Kanonierzy zaoferowali 22-latkowi również wysoki kontrakt, aby ten definitywnie porzucił myśl o przenosinach do Barcelony.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nico Williams miał kapitalny poprzedni sezon jeśli chodzi o bramki i asysty. W obecnej kampanii jest trochę gorzej. Do tej pory reprezentant Hiszpanii w 30 rozegranych meczach zdobył cztery gole i zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów, a jego obecna umowa z Athletic Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Liverpool już wie! Salah i van Dijk zdecydowali ws. odejścia