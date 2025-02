Liverpool już wie! Salah i van Dijk zdecydowali ws. odejścia

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Salah i van Dijk przedłużyli umowę z Liverpoolem

Liverpool w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze. Wielu spodziewało się, że po końcu kadencji Jurgena Kloppa, The Reds mogą nieco osłabnąć i czekają ich słabsze lata, a przynajmniej ten sezon. Okazało się jednak, że Arne Slot na nowo odrodził Liverpool z najlepszych lat i obecnie zespół ten jest liderem Premier League, zmierza po mistrzostwo Anglii, a także w Lidze Mistrzów jest jednym z kandydatów do tytułu.

Niemniej Liverpool ma także swoje problemy, którymi kibice są zaniepokojeni. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że wraz z końcem sezonu z klubu odejść może kilku dotychczas bardzo ważnych graczy z Mohamedem Salahem i Virgilem van Dijkem na czele. Obaj w ostatnim czasie łączeni byli z transferem do Arabii Saudyjskiej, ale okazuje się, że nastąpił sensacyjny zwrot akcji. Według informacji przekazanych przez “Anfield Edition”, Mohamed Salah i Virgil van Dijk zdecydowali się na przedłużenia kontraktu z Liverpoolem.

Wspomniany serwis twierdzi nawet, że fakt ten już nastąpił i obaj, zarówno wybitny Egipcjanin oraz środkowy obrońca z Holandii podpisali już nowe umowy. Salah w tym sezonie jest w znakomitej formie, do tej pory zdobył już 25 goli w 33 meczach i zanotował 17 asyst. Z kolei van Dijk ma na koncie ma 31 występów oraz dwa gole i jedną asystę.

