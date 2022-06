Pressfocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Wobec transferu Francka Kessie i eksplozji talentu Gaviego, w pomocy FC Barcelony może zrobić się zbyt ciasno dla Nico Gonzaleza. Utalentowany wychowanek już pod koniec sezonu otrzymywał coraz mniej szans do gry. Zarząd świadomy jego potencjału planuje znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron. 20-latek może latem opuścić klub.

Barca zagwarantowała sobie transfer Francka Kessiego

Wraz z przybyciem Iworyjczyka, zwiększy się konkurencja w formacji pomocy

Problem z regularną grą może mieć Nico Gonzalez

Z tego względu klub rozważa wypożyczenie wychowanka

Coraz ciaśniej w pomocy Blaugrany

Nico Gonzalez i Gavi zanotowali świetne wejście do seniorskiej kadry FC Barcelony w trakcie ostatniego sezonu. W miarę upływu czasu rola starszego z wychowanków zaczęła maleć. 20-latek nie dostawał zbyt wielu szans, odkąd szkoleniowcem Dumy Katalonii został Xavi. Nowy trener zazwyczaj wprowadzał Nico z ławki, co zaczęło wzbudzać wątpliwości odnośnie jego przyszłości w zespole.

Blaugrana zagwarantowała sobie już transfer Francka Kessie, który może definitywnie zamknąć drzwi do wyjściowego składu dla Nico. Klub jest świadomy, że wychowanek ma duży potencjał i nie chce ograniczać jego rozwoju. W związku z tym rozważa wypożyczenie go, by ten mógł regularnie grać i rozwijać się piłkarsko. Zainteresowany pozyskaniem pomocnika jest Real Sociedad.

La Portera de Nunez informuje, że klub z kraju Basków chciałby definitywnie wykupić 20-latka z Barcy, podczas gdy Katalończycy woleliby jedynie go wypożyczyć. Blaugrana obawia się utraty zawodnika, który może dość szybko zwiększyć swoją wartość. Aktualnie jest on wyceniany przez portal Transfermarkt na 20 milionów euro.

