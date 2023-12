Imago / Noah Wedel Na zdjęciu: Nico Elvedi

Reece James doznał kontuzji, która wyklucza go z gry na kilka miesięcy

Chelsea przymierza się do transferu Nico Elvedi’ego

Szwajcarski obrońca jest piłkarzem Borussii Mönchengladbach

Nico Elvedi może trafić zimą do Chelsea

Reece James po raz kolejny doznał kontuzji uda. Tym razem prawy obrońca będzie pauzował przez trzy miesiące. Z tego powodu Chelsea rozgląda się za potencjalnym zastępcą reprezentanta Anglii. Portal “TeamTalk” przekazał, że do “The Blues” może trafić Nico Elvedi. Szwajcar może występować na boisku zarówno na środku obrony, jak i na prawej stronie. Jego wysoka forma w rozgrywkach Bundesligi powoduje, że wyrasta on na głównego kandydata do zastąpienia Jamesa.

27-latek jest piłkarzem Borussii Mönchengladbach. Do Niemiec trafił w 2015 roku z FC Zurich. Od tamtego momentu jest filarem linii defensywnej “Źrebaków”. Jak dotąd w tym sezonie zagrał 13 spotkań w lidze, w których zdobył jedną bramkę. Jego kontrakt wygasa w 2027 roku, a portal Transfermarkt wycenia obrońcę na 14 milionów euro.

Transfer Nico Elvedi’ego do Londynu ma być tylko opcją krótkoterminową. W dłuższej perspektywie miejsce Jamesa na prawym boku obrony ma zająć sprowadzony latem Malo Gusto. Francuz aktualnie przebywa na wypożyczeniu w Lyonie, a do Chelsea wróci po zakończeniu sezonu.