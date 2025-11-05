Niclas Fullkrug chce zmienić klub. Możliwy powrót do Bundesligi

Niclas Fullkrug chce odejść z West Ham United w zimowym oknie transferowym - informuje "Sky Sport". Napastnik ma za sobą trudny początek sezonu w barwach londyńskiego klubu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Niclas Fullkrug

West Ham może stracić Niclasa Fullkruga. Napastnik rozważa zmianę otoczenia

Niclas Fullkrug reprezentuje barwy West Ham United od sierpnia 2024 roku. Borussia Dortmund sprzedała 32-letniego napastnika za około 27 milionów euro. Niemiec miał być gwarancją bramek i realną konkurencją dla Jarroda Bowena w ofensywie, jednak jego przygoda z Premier League nie układa się po myśli zarówno zawodnika, jak i klubu.

Fullkrug ma problemy z regularnymi występami i nie zdołał w pełni przystosować się do tempa oraz fizyczności angielskiego futbolu. Jak donosi „Sky Sports”, sam piłkarz jest sfrustrowany ograniczoną liczbą minut na boisku i coraz poważniej rozważa odejście już zimą.

Doświadczony napastnik wciąż znajduje się u szczytu swojej kariery i zależy mu na regularnej grze, by utrzymać miejsce w reprezentacji Niemiec przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. Tymczasem West Ham analizuje różne scenariusze dotyczące zimowych ruchów transferowych. Drużyna ze wschodniego Londynu rozpoczęła sezon poniżej oczekiwań i obecnie znajduje się w strefie spadkowej Premier League.

Doświadczony snajper wciąż cieszy się zainteresowaniem klubów z Bundesligi. Niemieckie media sugerują, że Fullkrug mógłby wrócić do ojczyzny, gdzie wcześniej regularnie trafiał do siatki w barwach Werderu Brema i Borussii Dortmund.

Na ten moment West Ham nie podjął jeszcze decyzji w sprawie sprzedaży zawodnika, lecz wiele wskazuje na to, że rozstanie mogłoby być korzystne dla obu stron. W trwającym sezonie Fullkrug rozegrał siedem meczów i nadal czeka na swojego pierwszego gola w angielskich rozgrywkach.