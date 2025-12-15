PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Niccolo Fortini przykuł uwagę Romy

AS Roma prezentuje się bardzo solidnie w obecnym sezonie i realnie liczy się w walce o mistrzostwo Serie A. Drużyna z Wiecznego Miasta regularnie punktuje, a jej gra daje kibicom nadzieję na przełamanie wieloletniej posuchy.

Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy jednak na wzmocnienie składu podczas zimowego okienka transferowego. Ewentualne zaostrzenie rywalizacji o wyjściową jedenastkę miałoby jeszcze bardziej zwiększyć szanse Romy na sięgnięcie po upragnione scudetto po długich 25 latach przerwy.

W rzymskim zespole wyraźnie przydałaby się większa jakość na lewej stronie defensywy. Z tego powodu na celownik giganta ze Stadio Olimpico trafił Niccolo Fortini, o czym informuje Ekrem Konur. 19-letni boczny obrońca, który może występować również na prawej flance, na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny. Jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku, a rozmowy o przedłużeniu umowy utknęły w martwym punkcie, co działa na korzyść Romy.

Młodzieżowy reprezentant Włoch jest wychowankiem klubu z Florencji, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę. Wyjątkiem była kampania 2024/2025, kiedy przebywał na wypożyczeniu w drugoligowym Juve Stabia, gdzie zebrał niezbędne doświadczenie. W aktualnej kampanii Fortini rozegrał 15 spotkań i zanotował 1 asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia perspektywicznego wahadłowego na 8,5 miliona euro.