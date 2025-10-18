Neymar odrzucony przez giganta. Transfer wykluczony

Neymar ciągle marzy o powrocie do Europy. Czy Brazylijczyk jeszcze zagra na Starym Kontynencie? Corriere dello Sport informuje, że 33-latek został odrzucony przez włoskiego giganta.

Foto Arena LTDA/ Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar traci jeden kierunek

Czy Neymar jeszcze zagra w Europie? To pytanie zadaje sobie zapewne także sam Brazylijczyk, który obecnie występuje w ojczyźnie. Jego kontrakt z Santosem jest ważny do 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli 33-latek nie przedłuży umowy ze swoim macierzystym klubem, to stanie się wolnym zawodnikiem.

To sprawia, że przyszłość byłego gracza Barcelony, Paris Saint-Germain i Al-Hilal stała się przedmiotem dyskusji. Neymar może pozostać w Brazylii i przedłużyć współpracę z Santosem, jednak chciałby po raz kolejny spróbować swoich sił na Starym Kontynencie. Jeszcze niedawno włoskie media sugerowały, że zainteresowanie jednokrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów wyrażają Inter i Napoli.

Nerazurri nie zamierzają walczyć o podpis reprezentanta Canarinhos. Corriere dello Sport przekonuje, że ekipa z Mediolanu odrzuciła możliwość sprowadzenia Neymara, nawet jeżeli ten w zimie stanie się wolnym zawodnikiem.